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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنجازات الأوقاف في العام المالي 2022 / 2023 بمجال البر وخدمة المجتمع

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

حققت وزارة الأوقاف الكثير من الإنجازات في مجال البر وخدمة المجتمع خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجاءت على النحو التالي: 

 

1.  تم صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، منها:
• تم صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة.
• تم صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.
• تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي. 
• تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

2.  تم صرف (18,713,909) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3.  (181,428,355) حصيلة صكوك الأوقاف، وتم ترجمتها إلى (1257) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ تم توزيعها على (1257) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية. 

4. توزيع مليون ونصف المليون شنطة مواد غذائية ، على مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، بتكلفة بلغت (112,500,000) جنيه بالمناصفة بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.

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