حفل وداع لـ كريم بنزيما بعد رحيله عن ريال مدريد

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، موعد حفل توديع كريم بنزيما من ريال مدريد، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "ريال مدريد سيودع كريم بنزيما يوم الثلاثاء في حفل وداعي".

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن صفوفه، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب.

وأشار النادي في بيان رسمي إلى أنه منح بنزيما حق حسم مستقبله وانتهاء مرحلته الرائعة مع النادي الإسباني.

وقال ريال مدريد إن النادي اتفق مع قائده كريم بنزيما على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب، بعدما وصل إلى الفريق في 2009 وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وكان لاعبا أساسيا في هذا العصر الذهبي، واستطاع تحقيق 25 لقبا مع الملكي.

وأشار بيان ريال مدريد إلى أرقام بنزيما الرائعة مع الملكي، كونه ثاني هداف في تاريخ النادي برصيد 353 هدفا، ورابع الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

وأكد البيان: "مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالا على السلوك والاحتراف، ومثلت قيم النادي، وحصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله".