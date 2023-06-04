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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكدت قناة الإخبارية السعودية، توصل إدارة نادي اتحاد جدة لاتفاق رسمي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وكتب الحساب الرسمي للقناة السعودية على موقع “تويتر”:" الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وأضافت:" رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد".

قناة الإخبارية السعودية

 

كان نادي ريال مدريد أعلن، اليوم الأحد، رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

 

بيان ريال مدريد:

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي:"  اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيماعلى إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان:" يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وتابع:" كانت مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا، إذ حصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله".

وتابع:" استمتع المدريديستا وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم بكرة القدم السحرية والفريدة من نوعه، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية".

وأشار:" ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

واختتم:" الثلاثاء المقبل، 6 يونيو ، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، سيقام حفل وداع مؤسسي لكريم بنزياة في مدينة ريال مدريد ، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".

اتحاد جدة بنزيما ريال مدريد أنمار الحائلى أحمد كعكي

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