رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون مع مؤسسة هولندية لدعم ريادة الأعمال

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد المكتب الرئيسي للمؤسسة الهولندية أورانج كورنرز Orange Corners، وممثلي شركة إنروت للتنمية، لبحث آليات التعاون المشترك، وذلك بحضور د/ قرشى سعدى أحمد، مدير حاضنة مسار بجامعة الأقصر.



ضم الوفد ميلو ديريكس، مدير برنامج اورنج كورنرز، وأميرة فكري مدير قسم الأبحاث وتطوير الأعمال في شركة إنروت، وأميرة عبد الجليل، الباحث الاقتصادي، ووليد علي، منفذ برنامج مسار التابع لشركة إنروت.

وتناول اللقاء: التعرف على بيئة ريادة الأعمال في محافظة الأقصر، وماهية الفرص المتاحة للشباب في مجال ريادة الأعمال والتحديات المختلفة، وبحث سبل التعاون بين برنامج اورنج كورنرز وجامعة الأقصر.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بضيوف الجامعة، معرباً عن استعداد الجامعة لمد أواصر التعاون مع الجميع من أجل تنمية قدرات طلاب وخريجي الجامعة، وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية.