عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراد.. الزمالك يكشف هوية المسئول عن تسريب عقود اللاعبين.. من هو؟

صدى البلد

توصل المسؤلون في نادي الزمالك للشخص الذي قام بتسريب عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.  
ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فان الفترة الاخيرة شهدت تكثيف جهود الجميع داخل النادي من أجل الوصول إلي هوية الشخص الذي قام بتسريب عقود جميع اللاعبين وتحديدا الصفقات الجديدة وعلي رأسهم مصطفي شلبي وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وابراهيما نداي وعمر جابر وسامسون اكينولا ومصطفي الزناري. بالاضافة لعقد أحمد السيد زيزو

وكشف المصدر أن الشخص الذي قام بتسريب العقود الخاصة بلاعبي الزمالك هو موظف بمنطقة الجيزة ومؤيد بقوة لمرشح سابق

ويدرس مجلس ادارة نادي  الزمالك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الموظف بعدما حصل مسؤولي القلعة البيضاء علي كافة المستندات والدلائل التى تؤكد تورط هذا الموظف في تسريب عقود لاعبي الزمالك. 

الزمالك تسريب عقود نادي الزمالك مصطفى شلبي عمرو السيسي تسريب العقود الخاصة بلاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

ترشيحاتنا

تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

بعد تهديدات.. نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بتل أبيب "خوفا على حياته"

السيسي: بحثت مع الرئيس الموريتاني سبل تطوير العلاقات الثنائية.. فيديو

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الجبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ