انفراد.. الزمالك يكشف هوية المسئول عن تسريب عقود اللاعبين.. من هو؟

توصل المسؤلون في نادي الزمالك للشخص الذي قام بتسريب عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فان الفترة الاخيرة شهدت تكثيف جهود الجميع داخل النادي من أجل الوصول إلي هوية الشخص الذي قام بتسريب عقود جميع اللاعبين وتحديدا الصفقات الجديدة وعلي رأسهم مصطفي شلبي وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وابراهيما نداي وعمر جابر وسامسون اكينولا ومصطفي الزناري. بالاضافة لعقد أحمد السيد زيزو

وكشف المصدر أن الشخص الذي قام بتسريب العقود الخاصة بلاعبي الزمالك هو موظف بمنطقة الجيزة ومؤيد بقوة لمرشح سابق

ويدرس مجلس ادارة نادي الزمالك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الموظف بعدما حصل مسؤولي القلعة البيضاء علي كافة المستندات والدلائل التى تؤكد تورط هذا الموظف في تسريب عقود لاعبي الزمالك.