عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفها بسرعة .. أعراض قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية .. تبدأ هذه الحالة بالظهور لدي أي شخص في حال عدم وجود ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم وهو ما يؤدي إلى تباطؤ التمثيل الغذائي لديك.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في جسمك ويؤدي هذا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يؤثر على جسمك بالكامل.

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

بتيجي فى أى عمر.. 10 أعراض تكشف الإصابة بمرض الصرع

أضرار كارثية تصيب جسمك عند الامتناع نهائيا عن الملح

 ووفقا لما جاء فى كلينفد كلينك يُعرف هذا المرض أيضا باسم مرض خمول الغدة الدرقية ، وهو شائع إلى حد ما.

 أعراض الغدة الدرقية

عادة ما تتطور أعراض قصور الغدة الدرقية ببطء بمرور الوقت وأحيانًا تستغرق سنوات و يمكن أن تشمل:

الشعور بالتعب

الشكوى من خدر ووخز في يديك.
الإصابة بالإمساك.

زيادة الوزن.

المعاناة من ألم في جميع أنحاء الجسم (يمكن أن يشمل ضعف العضلات).

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي.

الشعور بالاكتئاب.

عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة الباردة.

بشرة وشعر جاف وخشن .

المعاناة من انخفاض الاهتمام الجنسي.

حدوث دورات شهرية متكررة وغزيرة.

رؤية التغيرات الجسدية في وجهك بما في ذلك تدلي الجفون ، وكذلك الانتفاخ في العينين والوجه.

جعل صوتك أخفض وأشد.

الشعور بمزيد من النسيان "ضباب الدماغ".

الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية أعراض قصور الغدة الدرقية أعراض الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

موضوعات متعلقة

جددي سفرتك .. طريقة عمل فتة البامية السورية

بيزيد فى الصيف .. كيف تحمى نفسك من تصبغ الميلانين

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

أفضل وصفة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

ماء الليمون يسبب 4 أضرار خطيرة .. اكتشف كيف ومتى تحدث

وفر ثمن الكشف.. روشتة هاني الناظر لعلاج أكثر المشاكل انتشارا خلال الصيف

مخنوق من غير سبب .. 10 أطعمة تعالج الاكتئاب

ترشيحاتنا

مصر والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم في مجالات تنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

بعد تهديدات.. نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بتل أبيب "خوفا على حياته"

السيسي: بحثت مع الرئيس الموريتاني سبل تطوير العلاقات الثنائية.. فيديو

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الجبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ