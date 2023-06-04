اكتشفها بسرعة .. أعراض قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية .. تبدأ هذه الحالة بالظهور لدي أي شخص في حال عدم وجود ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم وهو ما يؤدي إلى تباطؤ التمثيل الغذائي لديك.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في جسمك ويؤدي هذا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يؤثر على جسمك بالكامل.

ووفقا لما جاء فى كلينفد كلينك يُعرف هذا المرض أيضا باسم مرض خمول الغدة الدرقية ، وهو شائع إلى حد ما.

أعراض الغدة الدرقية

عادة ما تتطور أعراض قصور الغدة الدرقية ببطء بمرور الوقت وأحيانًا تستغرق سنوات و يمكن أن تشمل:

الشعور بالتعب

الشكوى من خدر ووخز في يديك.

الإصابة بالإمساك.

زيادة الوزن.

المعاناة من ألم في جميع أنحاء الجسم (يمكن أن يشمل ضعف العضلات).

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي.

الشعور بالاكتئاب.

عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة الباردة.

بشرة وشعر جاف وخشن .

المعاناة من انخفاض الاهتمام الجنسي.

حدوث دورات شهرية متكررة وغزيرة.

رؤية التغيرات الجسدية في وجهك بما في ذلك تدلي الجفون ، وكذلك الانتفاخ في العينين والوجه.

جعل صوتك أخفض وأشد.

الشعور بمزيد من النسيان "ضباب الدماغ".