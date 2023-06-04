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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرض الأكثر شيوعا.. اكتشف أهم أعراض الأنيميا

المرض الأكثر شيوعا
المرض الأكثر شيوعا .. اكتشف أهم أعراض الأنيميا

تعد الأنيميا من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار وتجعل كفاءة الإنسان فى حياته اليومية أقل بشكل كبير نتيجة ضعف التركيز والقوة الجسدية.. فكيف يمكننا اكتشفها بشكل مبكر؟.

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ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” نرصد لكم أهم أعراض الأنيميا العامة لمختلف أنواعها.
التعب: الشعور بالتعب الشديد لإدارة أنشطتك  وهو أكثر أعراض الأنيميا وضوحًا. 

ضيق التنفس: هو الشعور بأنه لا يمكنك التقاط أنفاسك أو التنفس بعمق.
الدوخة : هذا الشعور بالدوار أو عدم الثبات على قدميك.
سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها  : يحدث هذا عندما يشعر قلبك بأنه يتسابق أو يتخطى النبضات.
صوت قصف أو "أزيز" في أذنك: هذا صوت متقطع في إحدى أذنيك قد يأتي ويذهب.
الصداع : فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقر الدم الناجم عن انخفاض الهيموجلوبين قد يسبب الصداع.
جلد شاحب أو أصفر : قد يكون لون بشرتك أفتح من المعتاد ولكن الأنيميا ليست السبب الوحيد لهذه الحالة لذا ينصح بإجراء الفحوصات اللازمة 
ألم الصدر : قد تشعر وكأن شيئًا ما يضغط على صدرك أو يضغط عليه بشكل متكرر عندما تكن مصابا بـ الأنيميا .
 

الانيميا أعراض الأنيميا التعب الشديد الهيموجلوبين التنفس بعمق ضربات القلب عدم انتظام ضربات القلب ضيق التنفس سرعة ضربات القلب

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