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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عضو بالحزب الشيوعي الصيني: حماية الإنصاف والعدالة ميزة عصرية لعلاقات القاهرة وبكين

صدى البلد

قال تشو تشينجشان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، إن يجب التمسك بالإنصاف والعدالة لبناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك الصالح لحفظ السلام في العالم.

وأضاف تشينجشان  خلال كلمة ألقاها في جلسة الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات، يمثل حماية الإنصاف والعدالة ميزة عصرية للعلاقات الصينية المصرية.

وأكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الهيمنة أحادية القطب لا تحظى بشعبية، ولا يقاوم تيار دمقرطة العلاقات الدولية وتعددية الأقطاب في العالم. 

وتابع، فنحرص على العمل مع الجانب المصري لتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية المهمة للحفاظ على الإنصاف والعدالة الدولين وتكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، ورفض الأحادية والمواجهة بين المعسكرات، ودفع النظام الدولي نحو اتجاه أكثر عدلا ومعقولية، بما يجعل نظام الحوكمة العالمية منسجما مع اتجاه التنمية العصرية وتقدم الحضارة البشرية بشكل أفضل.

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