يشبه فستان الزفاف.. أحدث ظهور للفنانة شهيرة في بيروت

حضرت الفنانة شهيرة، أمس السبت الموافق 4 يونيو، حفل مهرجان الزمن الجميل، الذي كرمت فيه تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، حيث أقيم المهرجان في بيروت.

وظهرت شهيرة بـ فستان يشبه فستان الزفاف مع غطاء مطرز للرأس باللون الأبيض، مع وضعها مكياجا خفيفا أبرز جمال ملامحها.



شهيرة ومحمد رياض:



هنأت الفنانة شهيرة، زوج ابنتها الفنان محمد رياض، على قرار توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وقالت الفنانة شهيرة: “مبرووووك الفنان الكبير وزوج ابنتي الغالي تعيينك رئيسا للمهرجان القومي للمسرح، سعيدة بهذه الثقة الغالية، فأنت رمز للأخلاق والاحترام، وطالما توجد الأخلاق سيوجد الإخلاص والتفاني والانتماء لما هو راقٍ ومفيد، فضلا عن الوعي والثقافة والرؤية الفنية الواعية التي أثقلتها الخبرة والسنين، نتمنة التوفيق والنجاح تحت قيادتك للمهرجان القومي للمسرح”.

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية، خاصة ونه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.