هل خضعت لعملية تجميل؟.. ابنة محمود الجندى تثير الجدل بتغيير ملامحها

أثارت الممثلة مريم الجندي ، ابنة الفنان الراحل محمود الجندى ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من أحدث ظهور لها .

وتألقت الممثلة مريم الجندي ، بإطلالة جريئة مرتدية فستاناً لامعا مجسم و وضعت بعض اللمسات من المكياج الثقيل الذي كشف عن ملامحها الساحرة وهو ما تفاجئ به الجمهور معتقدين إنها قامت بإجراء عملية تجميل فى وجهها .

وجهت الممثلة مريم الجندي الشكر للجمهور على دعم أبطال مسلسل بالطو الذي شاركت فيه بدور "الصيدلانية هاجر"، مشيرة إلى أنها درست دورها في العمل من خلال فيديوهات على أرض الواقع لممارسي الصيدلة.

وأكدت الجندي خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليم أنها كانت قلقة من أداء الدور بشكل مثالي، معقبة:" كنت بدعى ان الناس تتقبلني".