بنك أوف أمريكا: الولايات المتحدة تواجه ركودا بالنصف الثاني من 2023

قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان يوم الأحد إن البلاد قد تواجه ركودًا معتدلًا في النصف الثاني من هذا العام وفي الربع الأول من العام المقبل.

وقال مويهينان في مقابلة مع قناة سي بي إس نيوز: 'لذا كانت آخر مرة كنت هنا في نهاية العام الماضي وتوقعنا حدوث ركود هذا العام. لقد نقلناه. إنه في الأساس الربع الثالث من هذا العام ، والربع الرابع ، وهذا العام إلى الربع الأول ، وهو ركود معتدل. وتتزايد البطالة.

في مايو ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، إن الولايات المتحدة ربما تتجه نحو ما يأمل أن يكون ركودًا معتدلًا.

كما توقع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن الولايات المتحدة ستشهد 'ركودًا معتدلًا' في وقت لاحق من هذا العام قد يستغرق عامين للتغلب عليه ، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع السياسة بالبنك المركزي اعتبارًا من مارس.