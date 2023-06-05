عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 5-6-2023

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الثالث علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 5 يونيو  2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطتي،المشرق،HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

txt

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية بـ مصر في ختام تعاملات اليوم

txt

سعر الدولار في البنوك اليوم 4-6-2023


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء.

اعلي سعر شراء للدولار

مصر تستهدف تعظيم مصادرها من النقد الاجنبي
 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.


وقفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35 %في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية


وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه  عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الماضي بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا

ويعد  الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي البنك المركزي اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

نجم الزمالك السابق يقف على الهواء لتحية مصطفى شوبير ويهاجم كولر: صفر إدارة

نقل حسام داغر للمستشفى ودخوله العناية المركزة

ترشيحاتنا

تعدى على ابنة أخيه.. عامل شهوته تقوده إلى طبلية عشماوي| القصة الكاملة

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين5-6-2023

فوائد أذكار الصباح والمساء .. رزق وخير وبركة وجنة في الآخرة

كهربا على موعد لتحقيق لقب فردي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

خبير تحكيمي يوجه انتقادا شديد اللهجة لحكم مباراة الأهلي والوداد

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

مخلصون...هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها|هل أنت منهم؟

طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

مرض السكر هو الخطر الأكبر على القلب| دراسة تفجر مفاجأة

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ