سعر الدولار في البنوك اليوم 4-6-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-6-2023؛ بالتوازي مع بدء العمل في البنوك هذا الصباح.





وكسر الدولار مع نهاية الأسبوع الماضي جمود الثبات منذ أكثر من 3 شهور، ليرتفع بمقدار قرشين اثنين علي الأكثر .

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وجاء أدني سعر دولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصبح 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة وتضمن 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وذلك في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي،، بوم، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق".



خسائر أسبوع



يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير، أمس الجمعة، مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع الفائدة في شهر يونيو الجاري، وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تعليق سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

وصعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددًا في الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.8 % هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير، وسجل في أحدث تداول انخفاضًا بنسبة 0.1 %.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر بعد أربعة أيام من التراجع.

وسجل الدولار في أحدث تداول ارتفاعًا بنسبة 0.1 % إلى 138.89 ين، واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار أمس الخميس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.68 % إلى 0.662 دولار، وهو أقوى أداء له منذ 24 مايو الماضي.

