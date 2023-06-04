التعليم العالي: أصبح لدينا الآن 92 جامعة و175 معهدا

قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي حذى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية، متابعا: الجامعة المصرية اصبحت منفتحة بشكل كبير على المجتمع.

وأضاف "عادل عبد الغفار" خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن كافة الجامعات المصرية ساهموا في مبادرة حياة كريمة ومحو الامية، منوها بأن الجامعات محت أمية ما يقارب من مليون مواطن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.

واسترسل: التعليم لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، منوها بأن الجامعات أصبحت منفتحة على مجتمع الصناعة ومؤسسات الإنتاج.

وأوضح أن عدد الجامعات الآن أصبح يصل إلى 92 جامعة، سوء حكومية او أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى 175 معهد، على مستوى المحافظات.

