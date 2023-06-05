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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات أسبوع دعوي ثقافي جديد بمساجد مدن سيناء

أسبوع توعوي ثقافي
أسبوع توعوي ثقافي بمساجد سيناء

افتتح فضيلة الشيخ د.محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، باكورة ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي بمساجد  مدن المحافظة.. حيث كانت  البداية بمسجد عمرو بن العاص بحى المساعيد ، تحت عنوان ( ماذا قبل الحج)، والذي من المقرر له أن يستمر  إلى الأربعاء القادم  ، حيث تعقد محاضرات الأسبوع الثقافي بعد صلاة المغرب مباشرةً.

حيث تدور الموضوعات حول ( ماذا قبل الحج، الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير، شعائر الحج والتذكر باليوم الآخر، الحج مدرسة أخلاقية )   وذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

شارك في المحاضرة نخبة من قيادات الدعوة بالمديرية ، وإدارة أوقاف غرب العريش، والأئمة المتميزين بمساجد أوقاف غرب العريش، مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
 

نشر الدعوة :

 

حيث بدأت فاعلية الأسبوع الثقافي بتقديم من فضيلة الشيخ صلاح حسيني رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية ، و تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمود علي إبراهيم، إمام وخطيب مسجد آل الشاعر (قارئاً).
كما تحدث كل من: و فضيلة الشيخ  محمود مرزوق مدير عام المديرية ( محاضراً).و فضيلة الشيخ/ عبد الباقي جودة مدير الدعوة ( محاضراً).، واختتم اللقاء  بفقرة ابتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ سمير الحديدي. 

حضر اللقاء  فضيلة الشيخ  فتوح أحمد مفتش أول الدعوة نائباً عن مدير إدارة أوقاف غرب العريش، والسادة مفتشي المساجد بإدارة أوقاف غرب العريش، وفضيلة الشيخ أحمد مبارك عمر إمام مسجد عمرو بن العاص، وعدد من أئمة المساجد بالإدارة.  كما تشرف اللقاء بحضور جمع غفير من أهالي المساعيد ورواد مسجد عمرو بن العاص الكرام.

 

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