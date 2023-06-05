فكري صالح: حراسة مرمى مصر استقبلت مولد حارس عملاق اسمه مصطفى شوبير

أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ظهر بشكل مميز أمام الوداد المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اليوم كان هناك مولد حارس جديد للكرة المصرية ومصر استقبلت ميلاد حارس مرمى عملاق اسمه مصطفى شوبير".

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق: "شوبير يملك ثبات فاعلية كبيرة وحارس موهوب ولديه شخصية قوية داخل الملعب، وشوبير كان في المكان السليم بالوقت السليم".



واختتم عن حارس الوداد المغربي: "تحركاته وتمركزه في حراسة المرمى غير سليم، وأتمنى استغلال عدم إجادته في مباراة الإياب".

