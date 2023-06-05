محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق أبو حاكم- ميت أبو علي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي والتي تشمل ازدواج الطريق بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر وبتكلفة إجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال بالطريق والتي شملت الإنتهاء من أعمال فرد الرمال ووضع طبقات الأساس والتشغيل وجزء من الطبقة الإسفلتية من طريق أبو حاكم / ميت أبو علي تمهيداً لوضع طبقات الاسفلت النهائية والتي من المُقرر ان تبدأ صباح باكر لدخول الطريق الخدمة الفعلية وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها ، فضلاً عن تكثيف اعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.