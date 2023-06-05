لن أحضر .. أول رد فعل من حلمي الجمل على قرار إحالته لـ «قيم القراء»

أكد الشيخ حلمي الجمل، عضو نقابة القراء المصرية، والقارئ بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، رفضه بيان نقابة القراء من الألف إلى الياء، مشددا لن أحضر أمام مجلس غير قانوني مؤقت لا يعرف قدر القراء العلماء، والأمر موكول ومنظور أمام ساحات القضاء".

وتابع:"الكل يعلم من يقود هذه الحملة المغرضة ويحشد الأعضاء، وإن كان من سؤال بأي جهة قضائية فسيكون لشيخ عموم المقارئ والنقيب المعين لنقابة القراء، ونحن على ثقة في عدالة قضايانا، ولن يوصد القضاء أبوابه أمام أحد".

كنت نائبا لفضيلة الشيخ الطبلاوي

وكتب الشيخ حلمي الجمل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، قائلا: مما لا شك فيه لدى جميع الأعضاء، من الحفاظ والقراء، أن مجلس إدارة النقابة الحالي، وفضيلة النقيب، وهيئة المكتب جيء بهم بالتعيين من قبل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وليس من خلال انتخابات حرة مباشرة كباقي النقابات المهنية الأخرى بجمهورية مصر العربية كما ينص على ذلك قانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٣م، واللائحة الداخلية المفسرة له".

وتابع: “رغم أن بعض أعضاء مجلس الإدارة جاءوا بأوراق مزورة وتم اعتمادها من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بوزارة الأوقاف رغم الطعن فيها بالتزوير مرات ولم تستجب اللجنة لذلك، بل قامت اللجنة ذاتها باستبعاد الطلب المقدم مني للترشح على منصب النقيب والمستوفي لكافة الاشتراطات باعتبار أنني وكيل وزارة سابق بالتربية والتعليم ما يقارب ثلاثين عاما بتقارير كفاية تفوق الامتياز”.

واستكمل:"كنت نائبا لفضيلة الشيخ الطبلاوي - رحمه الله - عدد سنين، وقارئ إذاعي معروف على مستوى العالم، ومحكم عالمي في علوم القرآن الكريم وقراءاته كان يترأس لجان التحكيم بوزارة الأوقاف على مدى ست سنين متتالية، وتم تكريمي طوال هذه السنين من رجالات الدولة وفي مقدمتهم وزير الأوقاف الحالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة".

مثول أمام لجنة القيم

فيما قرر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء استدعاء العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.

موسم استثنائي خلال شهر رمضان

كانت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قد قدمت خالص الشكر والتقدير لكبار القراء من قيادات وأعضاء النقابة، وذلك بعد تقديمهم موسما استثنائيا خلال شهر رمضان الكريم.

وقال حشاد في بيان له: كانوا سببا فى إسعاد جميع رواد المساجد على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك وقيامهم بصلاة القيام والتهجد وما كلفوا به على الوجه الأكمل.

وأضاف الشيخ محمد حشاد: أن النقابة وأعضائها لا يألون جهدا فى كل ما يكلفون به من الوزير والشكر موصول للجميع، ونسأل الله القبول إن شاء الله وكل عام وبلدنا مصر فى أمن وسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .