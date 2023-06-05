أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

هنا أحمد حسام ميدو نادي الزمالك بعد الفوز اليوم علي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مبرووووك فوز الزمالك ".

سجل الزمالك الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.



وأخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها أحمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

استطاع لاعبي الزمالك من الوصول لمرمى الاتحاد السكندري أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن دون احراز أهداف طوال ال20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

حاول الاتحاد السكندري إحكام دفاعاته خلال دقائق الأولى من المباراة، ولم تنفذ أي هجمة تهدد خلالها مرمى الزمالك.