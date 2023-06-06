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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على نتائج مسابقة التمثيل المسرحي الكبرى للعام الجامعي 2022/2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت نتائج مسابقة التمثيل المسرحي الكبرى للعام الجامعي 2022/2023، على مسرح كلية البنات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور احمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، الفنان القدير المخرج ناصر عبد المنعم رئيس البيت الفني للمسرح سابقاً ، الفنان القدير محمد هاشم مدير عام الإنتاج الفني بوزارة الثقافة

رحب أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالسادة الحضور وأعضاء لجنة التحكيم في هذه الامسية والتي اقيمت على نطاق محدود مراعاة لامتحانات نهاية العام و نقل للطلاب تحية السيد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووعد سيادته بإقامة حفل كبير لتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين والحاصلين على المراكز في موعد يتم تحديده لاحقا عقب انتهاء الامتحانات حرصا على مصلحة الطلاب.

وجاء إعلان النتائج بحضور الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، إشراف أ. طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، أ. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني ، أ. هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية ، أ عبد الفضيل كمال مشرف الفنون المسرحية ، أ احمد عادل مسئول تشغيل المسرح.

هذا وقد قام الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإلقاء كلمة تهنئه للطلاب الفائزين وتوصيات اللجنة أولا ثم تم إعلان نتيجة المهرجان واسماء الطلاب الفائزين والمراكز التي حصلوا عليها.

وقد فازت بالمركز الأول كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي " الدخان" ، وفاز بالمركز الثاني كلية الحقوق عن العرض المسرحي " سيزيف" الرجل الذي سرقه السلم ، فيما حصدت كلية التجارة المركز الثالث عن العرض المسرحي "النطحة "

وقد حصل علي المركز الاول جائزة أفضل ممثل مناصفة كل من الطالب محمود توفيق كلية التجارة عن العرض المسرحي "النطحة" ، الطالب افرايم كامل كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان".

وحصل علي المركز الثاني أفضل ممثل الطالب أحمد هشام كلية العلوم عن العرض المسرحي "فلان"

فيما حصل على المركز الثالث أفضل ممثل الطالب أحمد نادر كلية الحقوق عن العرض المسرحي "سيزيف"

وعن جائزة أفضل ممثلة حصدت المركز الأول الطالبة روان أحمد بكلية التجارة عن العرض المسرحي " النطحة "

والمركز الثاني أفضل ممثلة الطالبة إسراء عاطف كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان"

فيما حصدت الطالبة همسة علي بكلية الحقوق المركز الثالث أفضل ممثلة عن العرض المسرحي "سيزيف"

وعن جائزة أفضل ممثل دور ثاني فقد حصل علي المركز الأول الطالب محمود عبد الشافي كلية التجارة عن العرض المسرحي "النطحة"

وحصل على المركز الثاني أفضل ممثل دور ثاني الطالب زياد القاضي كلية الألسن عن العرض المسرحي "جرارين السواقي"

بينما حصل على المركز الثالث أفضل ممثل دور ثاني الطالب لؤي سامي كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان"

وعن جائزة أفضل ممثلة دور ثاني حصلت الطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية النوعية على المركز الأول عن العرض المسرحي "الدخان"

وحصلت على المركز الثاني أفضل ممثلة دور ثاني الطالبة بريسكلا سامي كلية الحاسبات والمعلومات عن العرض المسرحي " بيوت السويس "

بينما حصلت على المركز الثالث أفضل ممثلة دور ثاني الطالبة مارتينا مارك  كلية الهندسة عن العرض المسرحي "المحروسة"

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي 
https://www.asu.edu.eg/ar/6395/news/

نتائج مسابقة التمثيل المسرحي مسابقة التمثيل المسرحي الكبرى كلية البنات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس لجنة تحكيم المهرجان Jobs Education

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