بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة والصين أحرزا تقدما كبيرا في توسيع قنوات التواصل بينهما.

وقال كيربي: "منذ مدة ونحن نعمل مع الصين لتوسيع قنوات التواصل بين البلدين"، لافتا إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في ملف فتح قنوات اتصال إضافية.

وتوقع كيربي بدء زيارة المسؤوليين الأمريكيين إلى الصين خلال الفترة المقبلة.

وفي موقف مغاير، قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تريد تبريرات من الصين بشأن ما تفعله من تدخلات عسكرية متزايدة.

وأوضح البيت الأبيض، أن واشنطن مستعدة للتعامل مع العدوانية المتزايدة من الصين، لافتا إلى أن التصرفات الصينية غير الآمنة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في الحسابات وتصعيد في المواقف.

وأشار البيت الأبيض، إلي أن الولايات المتحدة تحث الصين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن العلاقات الثنائية.