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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التاريخ ودروس الحاضر.. فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل بأهالينا والمحروسة

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بأحياء أهالينا والمحروسة ضمن برامجها المكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

في السياق عقدت بمركز شباب أهالينا أمس ورشة حكي بعنوان "التاريخ القديم ودروس الحاضر" تحدث خلالها محمد عبد المنعم -باحث في تاريخ مصر القديم، عن محاكاة لمصر القديمة وحضارة الأجداد لشرح أسس المواطنة والتوعية الثقافية والعمل على استخلاص العبر من الدروس المستفادة من التاريخ في فهم الحاضر واستشراف المستقبل.

كما نفذت ورشة فنية للرسم على القماش للمدربة نبيلة حسن، شرحت بها الألوان الأساسية والفرعية ببيان عملي بالألوان المائية، وقدمت ورشة للرسم على الوجوه، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال أقيمت ورشة أشغال يدوية في مجال الحلي نفذتها المدربة أم السعد المهدي، حيث تم عمل عدد من المنتجات الإبداعية وتعليم الفتيات كيفية تنفيذ العقد والإسورة.

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غدا.. تنظيم معرض "شريان المحروسة" للمحافظة على التراث بنقابة التشكيليين بالأوبرا

وتضمن البرنامج ورشة حرف يدوية أمس الأحد في مجال الجلد لعمل محافظ جلدية للمدرب محمد كمال بمدرسة المحروسة الإعدادية، وأقيمت اليوم الاثنين ورشة حرفية ضمن برنامج تمكين الفتيات لتعليم حرف تصلح كمصدر دخل للأسرة، للمدربة عبير أحمد وذلك بمدرسة النهضة الإعدادية بالمحروسة.

تقام الفعاليات بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على البرنامج الثقافي للهيئة بمناطق الإسكان البديل، حيث تقدم قصور الثقافة فعاليات ثقافية شاملة وفق برنامج دوري للأسر والأطفال من قاطني الإسكان البديل بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة.

ثقافة الإسكان البديل استشراف المستقبل الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية المخرج هشام عطوة بديل العشوائيات تاريخ مصر

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