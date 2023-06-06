أشخاص ممنوعون من تناول الشاي.. يسبب لهم أضرارا خطيرة

يعتبر الشاي من المشروبات الشعبية المعروفة التي يميل كثير من الناس إلى تناولها، في مختلف الأوقات، سواء بعد الإفطار أو بعد تناول الوجبات الغذائية لما له من فوائد صحية، لكن هناك أشخاص ممنوعين من تناوله لاعتبارات مرضية، لأنه قد يضرهم ويسبب لهم مخاطر صحية عديدة .. نرصد في هذا التقرير الأشخاص الممنوعون من تناول الشاي وفقا لموقع betterhealth



مرضى السكري:

من الأفضل لمرضى السكري التوقف عن شرب الشاي أو تناوله بكمية معتدلة، لأن الكافيين يتسبب في ارتفاع سكر الدم، خاصةً عند استهلاكه بكميات كبيرة.



مرضى النقرس:

من يعاني من النقرس عليه التخلي عن تناول الشاي، أو على الأقل تناول الشاي المخفف".



أصحاب الضغط المرتفع:

لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، فيجب عليه تناول الشاي بحذر؛ لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، التي قد تسبب ارتفاعا حادا في الضغط، لذا عليه عدم شرب الشاي المركز".



مرضى الكلى:

يؤثر الشاي سلبًا على صحة مرضى الكلى، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على الكليتين، نظرًا لخصائصه المدرة للبول.



الأطفال:

وقد يمنع الأطفال من تناول الشاي لانه يمنع امتصاص العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون، و قد يؤدي أيضًا إلى تحفيز مفرط بسبب الكافيين الموجود فيه .



الأرق:

من يعاني من الأرق، عليه التخلي عن شرب الشاب لأنه ينبه الجسم أكثر ويطرد النوم .



مرضى الأنيميا:

ينبغي على مرضى الأنيميا الابتعاد تمامًا عن الشاي، لأنه يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية، مما يؤدي إلى نقص كريات الدم الحمراء.