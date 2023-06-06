الكويت.. وزير الداخلية يتفقد سير العملية الانتخابية

تفقد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد سير العملية الانتخابية ووصل الى مدرسة ثانوية سعد العبدالله في الدائرة الرابعة للاطلاع على سير العملية الانتخابية واعطاء التعليمات لرجال الامن بضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات لاظهار العرس الديموقراطي بافضل صورة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس والقيادات الامنية مراكز الاقتراع وسير العملية الانتخابية، إذ وصل إلى مدرسة ثانوية سعد العبدالله في الدائرة.

وزير الداخلية يتفقد لجان الانتخابات



ويشار الي ان مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023 فتحت في الثامنة صباحا أبوابها أمام الناخبين ، حيث شهدت مدرسة ثانوية مدينة سعد العبدالله تواجدا كثيفا من الناخبين للادلاء بأصواتهم.

كما سجلت ثانوية «آمنة بنت الأرقم» في منطقة النسيم حضورا كثيفا للناخبين.