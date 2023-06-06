ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.66 مليار دولار في مايو الماضي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مايو الماضي الي 34.66 مليار دولار بزيادة قدرها 109 ملايين دولار عما كان عليه في ابريل السابق .



وسجل الاحتياطي النقدي نموا علي اساس شهرين اثنين ليصل معدل زيادته الي 200 مليون دولار منذ مارس السابق ، ليصل الي 34.4 مليار.



يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من ارصدة الاحتياطي الذهبي و ارصدة النقد الأجنبي وعوائد قناة السويس و الصادرات المصرية وتحويلات العاملين في الخارج .



تكون مهمة الاحتياطي النقدي تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و مواد الخام في الظروف الصعبة .

وتابع البنك المركزي في بيان له اليوم، أن الاحتياطي الأجنبي بذلك ارتفع إلى مستوى 34.660 مليار دولار، بعد أن صعد 109 ملايين دولار في مايو.