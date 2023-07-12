فى 3 محافظات فقط.. شروط توثيق زواج الأجانب

أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، خدمة توثيق زواج الأجانب فى شرم الشيخ، من خلال فتح أول مكتب لتوثيق الزواج فى جنوب سيناء والثالث من نوعه على مستوى الجمهورية بعد القاهرة والإسكندرية، تيسيرا على المقبلين على الزواج في الانتقالات، وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

ويعمل مكتب توثيق زواج الأجانب في شرم الشيخ بنظام الشباك الواحد بعد ربطه بمركز معلومات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ويقوم بتوثيق كافة عقود الزواج والتصادق عليها وإشهادات الطلاق والتصادق عليها للمصريين والأجانب.

كانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، خصصت في وقت سابق قاعة لإتمام إجراءات توثيق زواج الأجانب لمن يرغب من المترددين على مكتب التوثيق بوزارة العدل فى لاظوغلى، مقابل مبلغ قدره 2000 جنيه وتتسع لـ10 أشخاص .

وتمر عملية توثيق زواج الأجانب في مصر، بعدد من الإجراءات تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

واشترط العقد ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة، مع إحضار شاهدين عدل وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتي:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

ويتطلب لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة.