توفير 399 فرصة عمل للشباب بمحافظة القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال النشرة الشهرية للتوظيف والتي توفر 399 وظيفة في 10 شركات ومصانع بالمحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه حسب الخبرة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وأكدت أن وظائف مديرية القوى العاملة فى القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأضافت أن باب التقدم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوى العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

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