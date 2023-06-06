عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 399 فرصة عمل للشباب بمحافظة القليوبية

وظائف
وظائف

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال النشرة الشهرية للتوظيف والتي توفر 399 وظيفة  في 10 شركات ومصانع بالمحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه  حسب الخبرة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وأكدت أن وظائف مديرية القوى العاملة فى القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأضافت أن باب التقدم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوى العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

IMG-20230606-WA0025
IMG-20230606-WA0025
IMG-20230606-WA0026
IMG-20230606-WA0026
IMG-20230606-WA0029
IMG-20230606-WA0029
IMG-20230606-WA0027
IMG-20230606-WA0027
IMG-20230606-WA0028
IMG-20230606-WA0028
IMG-20230606-WA0030
IMG-20230606-WA0030
IMG-20230606-WA0031
IMG-20230606-WA0031
IMG-20230606-WA0022
IMG-20230606-WA0022
IMG-20230606-WA0023
IMG-20230606-WA0023
IMG-20230606-WA0024
IMG-20230606-WA0024
القليوبية القوى العاملة ديوان عام المحافظة محافظة القليوبية مديرية القوي العاملة بالقليوبية مديرية القوى العاملة وظائف القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

الإعدام لـ4 والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين في خلية المنيا الإرهابية

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

مدرب حراس الاتحاد السكندري: أشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: هدفنا رضا المواطن وحل مشاكله في أسرع وقت ممكن

محافظ القليوبية: حريصون على الارتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين

خلال ساعات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية

ترشيحاتنا

ضربة مميتة.. كارثة غير مسبوقة تهدد أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

لبشرة متوهجة ولامعة.. فوائد غير متوقعة لدقيق اللوز

مفتي الجمهورية: زيارة الرئيس السيسي لصربيا فتحت آفاقًا كبيرة من التعاون

إعلان صادم من طبيب البيت الأبيض السابق بشأن بايدن

يوميات هبة أم زياد.. فضحت أبنائها وخاضت في شرفهم وعرضهم| تقرير

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن شروط الاعتراف بحكومة طالبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

بعد حوت روسيا.. صور صادمة لحيوانات استخدمت في التجسس على الدول

شبهوها بالديناصورات.. صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا| صور

سيارته اتعجنت.. فيديو يكشف مصيرا غير متوقع لسائق في حادثة ببريطانيا| شاهد

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

متاجرة بالأعراض على المباشر.. القصة الكاملة لفضيحة البلوجر أم زياد.. فيديوجراف

رقص وبكاء.. عاصي الحلاني يحتفل بليلة الحنة لابنته ماريتا |فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ