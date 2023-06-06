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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. توريد 407 آلاف طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، حيث تم توريد 407 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء من خلال 42 موقعا ًتخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي مساحة منزرعة بلغت243 ألف فدان لهذا العام .

 

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ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشددا ً علي تكثيف الحملات اليومية على مصانع  ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى في أى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توريد محصول القمح توفير مخزون استراتيجي شون وصوامع عمليات توريد وكيل وزارة التموين موسم حصاد

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