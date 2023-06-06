الجيش الروسي يعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير على باخموت.. وتكبيدهم خسائر فادحة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم صد أربع محاولات هجوم للقوات الأوكرانية بنجاح في باخموت، حيث لم يتمكن الجيش الأوكراني من تجاوز الدفاعات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مدينة باخموت، نجحت العمليات النشطة التي قامت بها مجموعة القوات الجنوبية في صد أربع محاولات للواء الهجوم الجبلي الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مستوطنة كليشيفكا واللواء 77 المحمول جواً في منطقة مستوطنة بيركوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضافت: “لم يسمح الجيش الروسي لهم بالالتفاف والتغلغل في دفاعاتنا ".

وأوضحت أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 260 جنديا على يد الوحدات الروسية خلال القتال.

وأضافت: "خلال القتال، أكثر من 260 جنديا أوكرانيا، وخمس دبابات ، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات، وصواريخ جراد، وثلاث مدفعية ذاتية الدفع “جفوزديكا"، ومدفعية ذاتية الدفع سيزار صنع في فرنسا، ونظام مدفعية إم 777 صنع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر دي-30 و "مستا-بي”.