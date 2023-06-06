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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الرئيس قضي على البيروقراطية وسهل إجراءات تراخيص المصانع.. فيديو

أيمن محسب
أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الإستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر 22 قراراً لتسهيل الإجراءات داخل المجلس الأعلى للاستثمار، وهذه القرارات كانت بمثابة استجابة سريعة لصوت الأشخاص الذين كانوا في لجنة الاستثمار بالحوار الوطني.

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وأضاف "أيمن محسب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحوار الوطني" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن اليوم كان هناك اجتماع لوزير العدل مع رئيس الوزراء حتي يتم تعديل قانون الاستثمار، وهذا يعتبر استجابة مسبوقة من قبل رئيس الوزراء لمطالب الحوار الوطني.

 

وتابع أيمن محسب، أن الشيء الذي كان يعيق حركة الاستثمار في مصر هي البيروقراطية وبطي تسهيل الإجراءات، وهذا تم القضاء عليه من قبل الرئيس السيسي بعد إصدار ٢٢ قرار.

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