برلماني: قرارات الأعلى للاستثمار تقضي على البيروقراطية .. فيديو

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن القرارات الـ22 التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيل الإجراءات على المستثمر، سببت حالة من التفاؤل للمشاركين في الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه القرارات قتلت البيروقراطية التي كنا نعاني منها وكانت المشكلة الأزلية أمام المستثمر، واليوم اجتمع رئيس الوزراء مع وزير العدل لتعديل قانون الاستثمار، وهذه الجلسة سيكون لها صدى كبير في الحوار الوطني لأنها استجابة سريعة جدا من رئيس الوزراء.

وتابع أن ما كان يعيق الاستثمار في مصر بشكل عام هو البيروقراطية، ولكن القرارات الجديدة حددت تأسيس الشركة في أقل من 10 أيام، وبـ20% من التكلفة القديمة، فهذا ي، وهذه القرارات هي التي ستنهض بالاقتصاد المصري بشكل سريع.

وأوضح أن آلية الاستثمار في مصر كانت غير منضبطة، والمستثمر الأجنبي كان ينتظر عاما أو عاما ونصف ليحصل على رخصة التشغيل، ويفاجئ أن كل أرقام دراسة الجدوى للمشروع تغيرت، والمناخ تغير والحصة السوقية تغيرت، لكن في ظل هذه القرارات لم يعد كل هذا موجودا.