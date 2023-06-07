بأدوات من المنزل.. طرق علاج حساسيّة الأسنان

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج حساسية الاسنان.

من طرق علاج حساسيّة الأسنان ما يلي :-

· تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بانتظامٍ يوميّاً بواقع مرّتين في الصباح وفي المساء وبعد تناول مختلف الأطعمة، ويفضل استخدام فرش الأسنان ذات الشعيرات النّاعمة.

·علاج أمراض اللثة المختلفة مثل الالتهابات والنّزيف والاسوداد وغيرها.

· استخدام معاجين الأسنان الخاصة بحالات حساسيّة الأسنان .

· استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد للمضمضة به.

· المضمضة بمحلول الماء والملح صباحاً ومساءً لتقوية الأسنان وتعقيمها.

·الحرص على نظافة الفم والأسنان بشكلٍ دائم.

·الابتعاد عن عادة طبق الأسنان على بعضها والضغط بشدةٍ عليها خاصةً عند الخلود للنوم وأثناءه.

· تقليل المأكولات والمشروبات الباردة وشديدة البرودة مثل العصائر المثلجة والآيس كريم.

· الاعتدال في شرب المشروبات الغازية الغنيّة بالسكّر والغازات والصودا الّتي تسبب تآكل الأسنان على المدى البعيد وتضر بقوتها وصحتها.

يجدر بالذكر أنه ينصح بمزج ملعقةٍ صغيرةٍ من الملح الصخري مع ملعقةٍ من زيت الخردل وتدليك منطقة الأسنان واللثّة به، حيث يعمل هذا المزيج على تلطيف الألم، ويجب تركه على الأسنان لما يقارب الخمس دقائق ثم يغسل بالماء، وهو أحد العلاجات المنزلية السهلة والسريعة.