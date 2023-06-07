جنرال موتورز تستثمر أكثر من مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

تعمل جنرال موتورز على تسريع عملياتها الصناعية باستثمار أكثر من 1 مليار دولار لاثنين من مصانعها الواقعة في فلينت بولاية ميشيجان، ويهدف هذا الضخ النقدي الضخم إلى دعم إنتاج شاحناتهم الثقيلة القادمة من الجيل التالي المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

في حين أن الشركة لم تقدم تفاصيل محددة بشأن الطرز المستقبلية التي ستخلف شيفروليه سيلفرادو HD الحاليين ، و GMC Sierra HD / Denali، فقد كشفت عن تخصيص الاستثمار لمنشآت Flint Assembly و Flint Metal Center في ميشيجان.

سيتم تخصيص ما يقرب من 788 مليون دولار للاستثمارات في Flint Assembly، والتي ستغطي التوسعات لمبنى Body Shop وناقل التجميع العام، وسيشمل هذا الاستثمار أيضًا اقتناء أدوات ومعدات جديدة، علاوة على ذلك سيتم استثمار 233 مليون دولار إضافية في مركز فلينت للمعادن لتسهيل تطوير قوالب ختم جديدة وتجديد المطابع وشراء معدات جديدة.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

تقول جنرال موتورز حتى مع تركيزها على مستقبل السيارة الكهربائية (EV) ، إن الاستثمار الجديد يسلط الضوء على "التزامها بمواصلة تزويد العملاء بمجموعة قوية من سيارات ICEلسنوات قادمة"، وشهدت مبيعات سيارات البيك- أب الثقيلة من جنرال موتورز زيادة بنسبة 38٪ في عام 2022 مقارنةً بعام 2021 ، حيث توجت شيفروليه سيلفرادو HD بأنها الأفضل مبيعًا في فئتها.

أعلنت جنرال موتورز منذ بداية عام 2023 عن استثمارات تزيد عن 1.7 مليار دولار في منشآت فلينت ، مضيفةً أكثر من 30.5 مليار دولار موجهة نحو مصانعها في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

وفقًا لما أوردته أخبار ديترويت ، سيبدأ اتحاد عمال السيارات المتحدون (UAW) سلسلة من مفاوضات العقود الحاسمة مع الثلاثة الكبار في ديترويت هذا الصيف ، والتي من المقرر أن تلعب دورًا مهمًا في الانتقال إلى عصر الانبعاثات الصفرية، وسيتم اتخاذ القرارات النهائية قبل 14 سبتمبر ، عندما تنتهي العقود الحالية للنقابة مع GM و فورد و ستيلانتس.