عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تستثمر أكثر من مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

جنرال موتورز تستثمر
جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل

تعمل جنرال موتورز على تسريع عملياتها الصناعية باستثمار أكثر من 1 مليار دولار لاثنين من مصانعها الواقعة في فلينت بولاية ميشيجان، ويهدف هذا الضخ النقدي الضخم إلى دعم إنتاج شاحناتهم الثقيلة القادمة من الجيل التالي المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

في حين أن الشركة لم تقدم تفاصيل محددة بشأن الطرز المستقبلية التي ستخلف شيفروليه سيلفرادو HD الحاليين ، و GMC Sierra HD / Denali، فقد كشفت عن تخصيص الاستثمار لمنشآت Flint Assembly و Flint Metal Center في ميشيجان.

 

سيتم تخصيص ما يقرب من 788 مليون دولار للاستثمارات في Flint Assembly، والتي ستغطي التوسعات لمبنى Body Shop وناقل التجميع العام، وسيشمل هذا الاستثمار أيضًا اقتناء أدوات ومعدات جديدة، علاوة على ذلك سيتم استثمار 233 مليون دولار إضافية في مركز فلينت للمعادن لتسهيل تطوير قوالب ختم جديدة وتجديد المطابع وشراء معدات جديدة.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

تقول جنرال موتورز حتى مع تركيزها على مستقبل السيارة الكهربائية (EV) ، إن الاستثمار الجديد يسلط الضوء على "التزامها بمواصلة تزويد العملاء بمجموعة قوية من سيارات ICEلسنوات قادمة"، وشهدت مبيعات سيارات البيك- أب الثقيلة من جنرال موتورز زيادة بنسبة 38٪ في عام 2022 مقارنةً بعام 2021 ، حيث توجت شيفروليه سيلفرادو HD بأنها الأفضل مبيعًا في فئتها.

 

أعلنت جنرال موتورز منذ بداية عام 2023 عن استثمارات تزيد عن 1.7 مليار دولار في منشآت فلينت ، مضيفةً أكثر من 30.5 مليار دولار موجهة نحو مصانعها في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي.

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 1 مليار دولار لبناء شاحنات الجيل الجديد

وفقًا لما أوردته أخبار ديترويت ، سيبدأ اتحاد عمال السيارات المتحدون (UAW) سلسلة من مفاوضات العقود الحاسمة مع الثلاثة الكبار في ديترويت هذا الصيف ، والتي من المقرر أن تلعب دورًا مهمًا في الانتقال إلى عصر الانبعاثات الصفرية، وسيتم اتخاذ القرارات النهائية قبل 14 سبتمبر ، عندما تنتهي العقود الحالية للنقابة مع GM و فورد و ستيلانتس.

 

جنرال موتورز Flint Assembly فورد ستيلانتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

الرحيل .. قرار عاجل من الزمالك ضد الصفقات المنضمة في الميركاتو الأخير

موضوعات متعلقة

أودي ومرسيدس.. 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري| صور

احذر منها .. علامات تلف كازكيت رأس محرك السيارة

بأقل الأسعار.. اشتري نيسان صني مستعملة | تفاصيل

أسعار BMW 420 موديل 2023 الجديدة| صور

سوق المستعمل.. أحدث سعر لـ شيفروليه لانوس| صور

فيات تكشف عن أصغر سيارة كهربائية في العالم.. صور

غرامة 363 مليون دولار على جنرال موتورز وستيلانتس بسبب تلوث الهواء

ذا روك ينضم للجزء الأخير من سلسلة أفلام Fast And Furious

ترشيحاتنا

بفستان أوف شولدر.. أول صور من حفل زفاف نجل أحمد شيبه |شاهد

بسبب الشراب الأخضر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة|شاهد

بالتزامن مع زيارة الرئيس..كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأنجولية

بعد تفجير سد كاخوفكا.. الطاقة الذرية تطالب بحماية بحيرة تبريد محطة زابوريجيا

بعد الفركشة|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا: صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل

ليبيا.. مشاورات 6+6 تحقق توافقات لتنظيم الانتخابات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ