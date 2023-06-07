التصريح بدفن جثامين 3 أطفال غرقوا في نهر النيل بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 3 أطفال من عائلة واحدة، قد لقيوا مصرعهم غرقًا في مياه النيل، أثناء استحمامهم هربًا من حرارة الجو، بجزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده غرق 3 أطفال ناحية منطقة جزيرة محروس دائرة المركز، أثناء استحمامهم في مياه نهر النيل.

وتبين غرق كل من:" أحمد ح- تلميذ بالصف الثاني الاعدادي، وعبدالحميد م- تلميذ بالصف السادس الابتدائي، ومحمد. ع- تلميذ بالصف الرابع الابتدائي"، جميعهم ابناء عمومة، أثناء استحمامهم بنهر النيل دائرة المركز؛ ولعدم إجادتهم السباحة لفظوا انفاسهم الأخيرة أسفل مياه النيل.

تم الدفع ب3 أطقم من عناصر قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال ال3 الجثث، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.