افتتاح معرض "طوكيو قبل وبعد" بمركز كرمة بن هانئ الثقافى الليلة

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض "طوكيو قبل وبعد.. صور فوتوغرافية"، بالتعاون مع مؤسسة اليابان، فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، فى مركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى، ويستمر المعرض حتى 5 يوليو 2023.

ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وخلال الأيام السابقة نظم قطاع الفنون التشكيلية معرض "عروض بصرية"، بمركز سينما الحضارة، للفنان كريم نبيل بعنوان "العلاقة النقدية بين فن الصورة والكلمة"، بقاعة السينما.

وقدم الفنان كريم نبيل العديد من المعارض الفنية، منها معرض "الموت فى لوحات" بقصر الفنون 2016، معرض بعنوان "الذكر" بقاعة الباب - سليم بمتحف الفن المصرى الحديث - بدار الأوبرا المصرية - يناير 2023.

أما المعارض الجماعية المحلية، مهرجان الإبداع التشكيلى الثانى "صالون الشباب التاسع عشر 2008"، وصالون النيل السابع للتصوير الضوئى 2009، وصالون الشباب الثالث والعشرون 2012، وصالون النيل الثامن للتصوير الضوئى 2013، وصالون الشباب الرابع والعشرون ديسمبر 2013، وصالون الشباب الخامس والعشرون نوفمبر 2014، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "38" مايو 2016، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "39" سبتمبر 2017، وصالون النيل التاسع للتصوير الضوئى - نوفمبر 2017 ، وصالون النيل العاشر للتصوير الضوئى - نوفمبر 2019.