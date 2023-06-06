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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشا وعروضا فنية.. قافلة جديدة لقصور الثقافة بقرى البحيرة

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الاثنين، قافلة ثقافية جديدة بقرية العامرية بإدفينا بمحافظة البحيرة، ضمن سلسلة قوافل بقرى المحافظة، لتقديم الخدمة الثقافية والفنية في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وشهدت القرية العديد من الأنشطة في اليوم الأول للقافلة، التي بدأت بتنفيذ عدد من الورش الفنية، بهدف  تدريب أبناء القرية علي بعض الفنون والمهارات والحرف اليدوية بطريقة مبسطة، منها ورشة تدوير الخامات والفوم جليتر وتنفيذ عروسة بطريقة مبتكرة مع المدربة إيمان جعفر، ورشة تعليم الأمهات والفتيات فنون الكروشية والتريكو وتنفيذ منتجات من الخيط الصوف مع المدربة نجاح عبد الهادي، ورشة حكي لقصة بعنوان يتيم في بني سعد تنفيذ حنان الجزار، إلى جانب ورشة تعليم أساسيات فن الرسم والتلوين علي الورق مع حسين القزاز، ورشة الرسم والتلوين على الوجه مع وائل الجيار، حسن البنا، حمدي الرديني، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف المواهب في مجالات الشعر والإلقاء والغناء مع وائل الشبكي، وورشة الإستنسيل مع حمدي الرديني.

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وقدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بمجموعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل بدأتها بعزف وغناء السلام الجمهوري للمجموعة، وتوالت الفقرات الغنائية التي قدمها أعضاء الفرقة لكبار المطربين منها، نسم علينا الهوي، أنا كل ماقول التوبة، بيت العز، آه يالاللي، جانا الهوا، رايحة فين ياحاجة، دينجا  دينجا، أحلف بسماها، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية، الذين أعربوا عن فرحتهم بالرقص بالعصا على أنغام وإيقاعات الفرقة.

والفعاليات ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، على مدار ثلاثة أيام متتالية، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، حيث اختتمت مؤخرا بقرية العباسية بإدفينا، وفي روضة المغازي، وتأتي في إطار برنامج شامل ودوري للقوافل الثقافية.

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