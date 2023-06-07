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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد منتجي الدواجن: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سبب زيادة تكلفة الفراخ

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن؛ إن أسعار الدواجن ولأول مرة خلال الفترة الأخيرة تتجاوز مبلغ 67 جنيها ؛ مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت نسبيا من منطقة لمنطقة بحوالي 5% بالأقل أو بالأكثر عن السعر المتداول؛ مؤكدا أن أسعار الكتاكيت انخفضت مما يساعد  المربين لإنتاج دورات جديدة موضحا أن دورة الدواجن من 35 ليوم ل 40 يوما أما دورة البيض حوالي خمسة أشهر .

وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية على قناة إم بي سي مصر ببرنامج صباحك مصري؛ أن أهم سبب لتحرك أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة هو إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء مما زاد الطلب على الدواجن كبديل رئيسي للبروتينات الحيوانية على المائدة المصريه وذلك أدى ل إرتفاع الأسعار للدواجن؛ مشيرا إلى أن أسعار البيض إرتفعت بسبب ان أسعار البيض خلال الفترة الماضية وصل سعر طبق البيض ل 75 جنيه وكان هذا السعر أقل من ثمن التكلفة على المربي والمنتج مما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الاستهلاك فإنعكس ذلك على الأسعار من خلال ارتفاعها مرة أخرى لكي يحقق المنتج هامش ربح يعوضه عن الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية .

وأشار نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن؛ أن أسعار السوق بالنسبة للدواجن لن تستقر إلا مع عملية التوازن في الإنتاج بشكل جيد؛ مشيرا إلى ان المكون الأساسي في صناعة الدواجن والبيض هي الأعلاف؛ مؤكدا أن مصر مكتفية ذاتيا من إنتاج البيض والدواجن؛ منوها إلى أننا لدينا مخزون استراتيجي من الذرة الصفراء والصويا بالنسبة للأعلاف تكفي لمدة شهرين قادمين على الأقل.
 

ارتفاع أسعار اللحوم اتحاد منتجي الدواجن التكلفة الاستهلاك الحيوانية بروتين سعار البيض

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