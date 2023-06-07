أنت تسأل ورئيس النادي يجيب.. مبادرة جديدة في الشمس

أنت تسأل ورئيس النادي يُجيب، مبادرة جديدة من د. أسامة أبوزيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، لتلقى استفسارات أعضاء النادي، حول الموضوعات المتعلقة بالنادي، في العاشرة مساء الخميس المقبل، في قاعة الشباب بالمبنى الاجتماعي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستمع د. أسامة إلى مطالب أعضاء النادى، فدائما ما يخرج في جولات أسبوعية من أجل الاستماع إلى مطالبهم لتنفيذها طالما في مصلحة النادي.

ويحرص أبو زيد، على الالتقاء بأعضاء النادي من خلال الجولات أو الظهور في فيديوهات عبر الصفحة الرسمية للنادي من أجل الرد على كل التساؤلات التي تخص الأعضاء.

وتم نشر الإعلان على الصفحة الرسمية للنادي، ولاقت ترحاب كبير من الأعضاء الذين عبروا عن سعادتهم بطرح الفكرة، مؤكدين أنها ستكون المرة الأولى التي تحدث في تاريخ النادي.