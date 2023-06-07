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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية منذ قليل ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية ، لتقديم خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية ، أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر ، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على 
https://mega.nz/file/sME1FYaa... 

ويقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية لجميع الطلاب النتيجة بالدرجات وليس يالتقديرات أو الألوان ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم

حيث يجد كل طالب على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية درجاته في كل مادة ، بالاضافة الى مجموعه الكلي في الترمين الاول والثاني ، ومواد الرسوب في حال وجودها .

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

جاء إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية ، بعد أن اصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية بيانا رسميا للإعلان عن اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية ، بنسبة نجاح بلغت 85.81% .

وأوضحت احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية أنه كان قد تقدم لآداء الامتحان ( 137749 ) طالب وطالبة حضر منهم 136581 ح، يث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪ وتقدم لأداء الامتحان (136838 ) طالب وطالبة حضر منهم (135706 ).

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية  “ المهنية ”  بنسبة نجاح 68.59 % حيث تقدم لآداء الامتحان 832 طالب وطالبة حضر منهم 796.

واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية للصم بنسبة نجاح 94 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 67 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية للمكفوفين 83 % حيث تقدم لآداء الامتحان 12طالب وطالبه .

ومن جانبه .. هنأ محافظ الشرقية الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية.

وطالب محافظ الشرقية جميع الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية ، بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

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