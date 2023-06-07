تعليم أسوان: تجهيز 22 استراحة للمراقبين والملاحظين لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 12 يونيو الجارى، وحتى 13 يوليو المقبل.

قال عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى بيان صحفى، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالى 22 استراحة للسيدات والرجال، وتوفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها.

استراحات

وأشار عبد الكريم لطفى أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ أسوان ، تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعداد للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية، مضيفاً أنه تم عمل بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ.

كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، استعدت لانطلاق امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى 7779 طالباً الامتحانات داخل 26 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة

جهود

وكان قد إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السفيرة أندريا شتودر نائب مدير ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أوروبا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ، والوفد المرافق لها ، وذلك بحضور سفيرة سويسرا بمصر إيفون باومان ، والدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .

حيث تناول اللقاء إستعراض أوجه التعاون بين الجانب السويسرى ومحافظة أسوان ، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ، ليخدم حوالى 50 ألف نسمة ، بالإضافة إلى إستعراض الإنجازات التى تمت فى المراحل السابقة والدروس المستفادة منها ، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى .