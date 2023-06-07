مشاركة فعالة لهيئة الدواء في المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني

تفقد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جناح العرض الخاصة بالهيئة (booth)، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon.

تشارك الهيئة من خلال جناح العرض الخاص بها، وذلك لاستعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة.

يتواجد ممثلون عن الهيئة على مدار الثلاثة أيام لانعقاد المعرض والمؤتمر، ويأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من ٦ - ٩ يونيو ٢٠٢٣، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.

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