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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يعتمد على استعداد كييف والقيمين عليها من الغرب لمناقشة الحقائق الجيوسياسية الجديدة.

وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “روسيا لا ترى حاليا مثل هذا الاستعداد”.

وأشارت إلى أن موسكو قد منعت أبدا إمكانية إجراء مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية ، لذلك لا تحتاج إلى تشجيع لهم.

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في 4 يونيو، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن لا تحدد حاليا موعدا نهائيا للمفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا كييف الخارجية الروسية الغرب

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