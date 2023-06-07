عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: لم تتم مجاملتي من قبل المسئولين في الدولة

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قرار عزله من رئاسة النادي لم يتم وفقاً للقانون، موضحًا أنه لا أساس من الصحة لما يتردّد حول مُجاملته من قبل المسئولين في الدولة.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي: "تم حل المجلس وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين، ما يتردّد عن مساندتي من بعض مسئولي الدولة غير صحيح".

وشدّد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وقال رئيس النادي: "أنا رئيس لنادي الزمالك منذ عام  2005 وعضو مجلس النواب منذ عام  2000، وهل كان أحد يساعدني في الفترة الماضية.

وأضاف قائلاً: "أحترم القضاء وكل المؤسسات الوطنية، وحديثي اليوم ليس له علاقة ببعض الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

received_263128856298113
received_263128856298113

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مساعد وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان عددًا من مكاتب الشهر العقاري المطوّرة|صور

المنتدى الإعلامي المصري العماني.. تطوير التعاون والتثقيف لمواجهة الذكاء الاصطناعي

لمواجهة تقلبات الجو.. 10 نصائح لحماية الجسم أثناء ارتفاع الحرارة

لا تلتفتوا لهؤلاء | طلب رسمي من مرتضى منصور للجميع

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

مفاجأة في التقرير الطبي لـ مصابة في انهيار لافتة إعلانات كوبري أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

تدمر المناعة.. عادة غذائية خاطئة يفعلها معظمنا يوميا

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

فيديو

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ