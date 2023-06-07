مرتضى منصور: لم تتم مجاملتي من قبل المسئولين في الدولة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قرار عزله من رئاسة النادي لم يتم وفقاً للقانون، موضحًا أنه لا أساس من الصحة لما يتردّد حول مُجاملته من قبل المسئولين في الدولة.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي: "تم حل المجلس وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين، ما يتردّد عن مساندتي من بعض مسئولي الدولة غير صحيح".

وشدّد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وقال رئيس النادي: "أنا رئيس لنادي الزمالك منذ عام 2005 وعضو مجلس النواب منذ عام 2000، وهل كان أحد يساعدني في الفترة الماضية.

وأضاف قائلاً: "أحترم القضاء وكل المؤسسات الوطنية، وحديثي اليوم ليس له علاقة ببعض الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة.