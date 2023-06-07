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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفر الشيخ يتعادل مع أبو قير للأسمدة 1/1 بدوري القسم الثاني

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني حمادة العش مع نظيره أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

اليوم.. مواجهة نارية بين كفر الشيخ وأبو قير للأسمدة بدوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني.. كفر الشيخ يعسكر في الإسكندرية استعدادا لـ أبوقير للأسمدة

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق دكرنس إلى النقطة 52، متراجعاً من المركز الثالث إلى المركز الخامس، وأيضاً يرتفع رصيد كفر الشيخ إلى النقطة 45 محتفظاً بالمركز السابع.

ويتصدر فريق بلدية المحلة قمة المجموعة الثالثة «بحري»، برصيد 55 نقطة، ويليه طنطا برصيد 54 نقطة، ودكرنس في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

استاد حرس الحدود أبوقير للأسمدة أبو قير للأسمدة الجولة التاسعة والعشرين المركز السابع المجموعة الثالثة المركز الخامس المركز الثالث دوري القسم الثاني كفر الشيخ

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