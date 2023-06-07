كفر الشيخ يتعادل مع أبو قير للأسمدة 1/1 بدوري القسم الثاني

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني حمادة العش مع نظيره أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق دكرنس إلى النقطة 52، متراجعاً من المركز الثالث إلى المركز الخامس، وأيضاً يرتفع رصيد كفر الشيخ إلى النقطة 45 محتفظاً بالمركز السابع.

ويتصدر فريق بلدية المحلة قمة المجموعة الثالثة «بحري»، برصيد 55 نقطة، ويليه طنطا برصيد 54 نقطة، ودكرنس في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.