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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة التحضير لـ جزء ثاني من مسلسل Suits بالعربي

أحمد داود
أحمد داود

حل الفنان أحمد داود ضيفا على برنامج the insider للحديث عن أحدث أعماله والمشاريع الجديدة التى ينوى دخولها خلال الفترة القادمة.

وكشف داود خلال اللقاء عن حقيقة التحضير لجزء ثاني من مسلسل Suits بالعربي والذى عرض الجزء الأول منه عام 2022، وكان بطولة آسر ياسين وأحمد داود ومحمد شاهين وريم مصطفى وصبا مبارك.

وأكد داود  أنه يتمنى تقديم جزء ثان من هذا المسلسل إلا أنه حتى الآن لم يتحدث معه أحد بخصوص تقديم جزء ثاني، مشيرا أن مسلسل Suits بالعربي كان من أمتع الأعمال التى قدمها على الشاشة في رمضان وأنجحها، لذلك يرحب بتقديم الجزء الثاني منه سواء فى رمضان 2024 أو أى موسم أخر.

 

أحمد داود  وفيلمه الجديد يوم 13

وعرض للفنان أحمد داود خلال موسم عيد الفطر الماضي فيلمه الجديد يوم 13 وهو أول فيلم مصري بتقنية الـ3d، وهو ما جعل الفيلم يتربع على عرش الإيرادات لأكثر من شهر منذ طرحه فى عيد الفطر.

 

فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان. 

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله. 

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