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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة: الدولة وفرت البديل للمواطن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

‏قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وقمنا بضخ كميات كبيرة من الأعلاف في السوق.

 

وتابع محمد القرش خلال مداخلة هاتفية له برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ما تم الإفراج عنه من خامات الأعلاف خلال شهر أكتوبر حتى بداية شهر يونيو حوالي 5.4 مليون طن من الأعلاف وهذا غير الأعلاف المحلية التي تكون موجودة، والدولة أيضا وفرت البديل للمواطن المصري بسبب ارتفاع أسعار اللحوم عن طريق مجموعات من المنافذ التي تم إنشاؤها ومجموعات نقاط البيع التي تم انشاؤها.

 

سعر كيلو اللحمة

 

وأضاف أنه تم ضح حوالي 243 منفذا ثابتا ومجموعات شوادر لبيع اللحوم يصل سعر اللحوم فيها الى 225 جنيها للكيلو والدولة في كل منافذها تضح كميات أيضا بأسعار مناسبة لمواجهة أي مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

اللحوم اسعار اللحوم الدكتور محمد القرش وزير الزراعة محمد مصطفى شردي سعر كيلو اللحمة

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