انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج المصافي بمعدل تجاوز ذروة عام 2019.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي 2.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى “ميزوهو”: "يجب أن يكون لدى المصافي تقدير بأن الطلب جيد جدا.. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض مخزون النفط الخام".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت خلال هذه الفترة، لكنها ظلت دون مستويات مخزون العام الماضي.