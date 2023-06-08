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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تيجوان 2024 تحصل على تصميم جديد.. صور

صدى البلد

التقط المصورون سيارة فولكس فاجن تيجوان المعاد تصميمها في مناسبات متعددة، وكانت النسخة المرصودة R-Line.

في حين أن هذا مجرد تخمين ، يبدو أنه نتيجة منطقية حيث يمكن التعرف على النموذج الأولي على الفور ولا يبدو مميزًا للغاية للوهلة الأولى، ويكشف الفحص الدقيق عن ستائر هوائية عمودية تتميز بعناصر أفقية جديدة.

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فولكس فاجن تيجوان 

يمكننا أيضًا أن نرى مدخلًا منقحًا قليلاً، والذي يتم استبداله بشبكة قرص العسل للحصول على نمط ماسي رياضي، في مكان آخر ، هناك عجلات خلائطية جذابة ذات لونين.

 

يبدو أن باقي النموذج يتم ترحيله ومن الواضح أن تيجوان المعاد تصميمها ستتبنى تصميمًا أكثر ميلًا إلى المغامرة، وكجزء من هذا الجهد ، فقد أفسح الهيكل ذو جانب الألواح المجال لانحناءات ناعمة وأسطح متدفقة، ويشتمل التصميم الانسيابي أيضًا على جوانب عضلية ونهاية خلفية أكثر رشاقة.

فولكس فاجن تيجوان 

لم يلق مصوري التجسس نظرة كبيرة في الداخل، لكن الصور السابقة كشفت عن شاشة قائمة بذاتها مماثلة لتلك المستخدمة في لعبة الجولف المحسّنة والمعرف الجديد، ومع ذلك ، على عكس السيارات الكهربائية، ستحتفظ تيجوان على ما يبدو بمجموعة أدوات تقليدية.

 

كانت فولكس فاجن شديدة الصمت بشأن الكروس أوفر، ولكن من المتوقع أن تركب على منصة MQB Evo وسيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، وتحت الغطاء ، يمكننا توقع مجموعة متنوعة من الخيارات المألوفة نسبيًا على الرغم من إمكانية وجود تحديثات لتحسين الأداء والكفاءة.

فولكس فاجن تيجوان 

سنتعلم المزيد عن قرب إطلاقها ، لكن سيارة تيجوان الحالية ذات المواصفات الأمريكية لديها محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 184 حصان (137 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 221 رطل قدم (299 نيوتن متر)، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ويمكن إقرانه بنظام دفع رباعي اختياري.

تيجوان الكروس اوفر فولكس فاجن تيجوان R-Line MQB

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