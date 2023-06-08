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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات..أمير المصري يكشف كواليس تجسيده مدرب باليه Club Zero

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مجموعة من قاع الأرض.. سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات

كشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي
 

أمير المصري يكشف كواليس تجسيده مدرب باليه Club Zero

كشف أمير المصري كواليس تجسيدة لشخصية مدرب باليه في فيلم Club Zero الذي شارك في مهرجان كان.

 

الجمعة القادمة.. خالد جلال يفتتح عرض "بوسطة"

يفتتح خالد جلال مساء الجمعه القادمة على مسرح جامعه مصر عرض بوسطة.

 

بعد حذف جميع منشوراته.. أول رد فعل لمحمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر ستوري حسابه الشخصي، بعدما حذف جميع منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

مصطفى كامل يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين .. فيديو

كشف الفنان مصطفى كامل أنه تم تحديد يوم الأحد المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية ولمدة يومين.
 

الفنان محمد الشرنوبي الفنان مصطفى كامل انتخابات نقابة المهن الموسيقية انتخابات نقابة الموسيقيين مهرجان كان محمد الشرنوبي نقابة المهن الموسيقية

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