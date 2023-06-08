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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير المصري يكشف كواليس تجسيده مدرب باليه Club Zero

صدى البلد

كشف أمير المصري كواليس تجسيدة لشخصية مدرب باليه في فيلم Club Zero الذي شارك في مهرجان كان.


وتلقى امير تدريبات شاقة في مصر على الباليه حسبما اكد وقال:"لم اكتفي بهذا فقط فقد سافرت إلى لندن تدربت هناك على يد اثنين، واستغرق الأمر شهرين حتى أتقن الحركات وأفهم طريقة التعامل".


الفنان امير المصري عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية على التوالي من خلال فيلم Club Zero.


وقال في تصريحات ل"صدى البلد": تلقيت ردود فعل قوية على الفيلم، كما ان التواجد في مهرجان بحجم كان مهم بالنسبة لي خاصة انني شاركت نن قبل بفيلم limbo ولكن لم استطع ان اتواجد في المهرجان بسبب اجراءات كورونا لذلك تلك المشاركة مهمة بالنسبة لي وتضيف لمشواري. 

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الفنان أمير المصري عن قيامه بدور مدرس باليه في فيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس به في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو.

ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي  الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو القادم.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

ومؤخرًا جسد أمير المصري شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية
 

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